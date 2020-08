Ranking Uefa aggiornato al 13 agosto 2020 dopo Lipsia-Atletico Madrid (Di giovedì 13 agosto 2020) Ecco il Ranking Uefa aggiornato a giovedì 13 agosto 2020. Prosegue la Final Eight della Champions League con il ko a sorpresa dell’Atletico Madrid che lascia anzitempo Lisbona per mano del Lipsia. I tedeschi avanzano grazie al 2-1 a firma di Dani Olmo e Adams e permettono alla Germania di presenziare in semifinale dove ci saranno i francesi del Paris Saint-Germain. Ranking Uefa aggiornato AL 13 agosto 2020 Spagna 101.569 Inghilterra 90.176 Germania 72.927 Italia 70.082 Francia 57.748 Portogallo 49.449 Russia 45.549 Belgio 37.900 Ucraina 35.900 Olanda 35.750 Leggi su sportface

sportface2016 : Ecco il ranking #UEFA aggiornato al 13 agosto dopo #LipsiaAtletico #UCL - Bogazkoi43 : @Laura1Giuliani Il Montpellier 17o nel ranking Uefa. Mica male! - bigredmachinexx : RT @Rougenoir1978: “CR7 ottimo investimento perché ha migliorato il ranking UEFA della Juve con un quarto di finale e un ottavo di finale,… - Rougenoir1978 : “CR7 ottimo investimento perché ha migliorato il ranking UEFA della Juve con un quarto di finale e un ottavo di finale, via gobbi ritardati. - Andrea_L_Davide : @officialmaz Solo in Italia é peccato tifare contro connazionali. chiedi all'estero se tifano per ranking UEFA o am… -