"Raggi boys". Sul Tempo prima pagina brutale: i tre big del Pd messi alla gogna e umiliati, così. Una fine ridicola | Guarda (Di giovedì 13 agosto 2020) brutale e irridente prima pagina del Tempo sul caos delle candidature per le comunali di Roma. Come noto, la sindaca Virginia Raggi ha ufficializzato la sua corsa per il bis e paradossalmente a prenderla peggio è lo stato maggiore del suo partito, il M5s. Il Pd, alleato dei grillini al governo, ha invece fatto spallucce e i più maliziosi pensano che questo sia il segnale dello "scambio": una sorta di desistenza nei confronti della Raggi in cambio di qualche altro inciucio nel resto d'Italia e magari dell'appoggio in caso di ballottaggio contro il centrodestra nella corsa al Campidoglio, considerando che difficilmente la sindaca uscente riuscirà a ripetersi. Resta la figura barbina di un Partito democratico su cui Franco Bechis e ... Leggi su liberoquotidiano

Anime candide volteggiano su Roma. Virginia ha già apparecchiato la tavola per il Pd. Non per il pranzo (primo turno), ma per la cena (ballottaggio). La servirà su un piatto d’argento, basta avere la ...

