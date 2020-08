R. D. Congo, Beni celebra i giovani: “Luce preziosa tra le crisi” (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA – “I giovani di Beni sono dinamici e pieni di voglia di fare. Qui le sfide sono enormi: abbiamo il problema della sicurezza, delle epidemie, degli sfollati e della disoccupazione, ma ragazzi e ragazze non si lasciano sopraffare e danno una mano come possono, affiancando le autorita’ locali oppure offrendo servizi a chi ne ha bisogno. Sono una risorsa incredibile”. Lo dichiara all’agenzia Dire Jimmy Kamate Kighoma, ricercatore di 30 anni e da qualche tempo presidente del Conseil urbain de la jeunesse de Beni (Cujb). L’associazione, registrata nel 2003 ma istituita verso la fine degli anni novanta, raduna ragazzi e ragazze per promuovere l’impegno sociale e il senso civico.In occasione della Giornata internazionale della gioventu’, che oggi si celebra in tutto il mondo, il Consiglio della gioventu’ di Beni ha deciso di celebrare i propri ragazzi consegnando un report dettagliato che analizza le principale sfide della regione, per incoraggiare le amministrazioni locali a trovare risposte. Leggi su dire

