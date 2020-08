"Questi numeri possono schizzare rapidamente", dice Miozzo (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - "La priorità assoluta del nostro Paese è il ritorno alla normalità della scuola, alla scuola in presenza e non alla scuola in remoto e attraverso un computer. Per fare questo dobbiamo fare i più grandi sforzi, ma dobbiamo essere preparati, dobbiamo arrivare a metà settembre con dei numeri contenuti". Lo ha detto a Sky TG24 il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo. Secondo Miozzo, i numeri attuali dei contagi in Italia "ci fanno capire che siamo ancora in uno scenario assolutamente gestibile e governabile. Però l'aspetto è importante è la precarietà di Questi numeri che possono schizzare ... Leggi su agi

michelagiacco : RT @amorosoal: Da notare i likes e i commenti ???? Dopo 11 anni non è facile ottenere questi numeri sui social per una cantante! ?? @AmorosoO… - Agenzia_Italia : 'Questi numeri possono schizzare rapidamente', dice Miozzo - ___vipera___ : @Ruffino_Lorenzo Ad un mese dalle elezioni con questi numeri, aiuto. - freezone45 : @angyco888 E questi numeri da dove vengono? Abbiamo una fonte? - Davidovskij : RT @ASparaciari: La prima astronave è costata 17,2 milioni (sembra), ma ancora la rendicontazione latita. La seconda, “solo” 12 milioni, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Questi numeri "Questi numeri possono schizzare rapidamente", dice Miozzo AGI - Agenzia Italia Covid, aumentano i positivi in Umbria: sette nuovi contagi in 24 ore. Crescono i ricoveri

Nessuno è in terapia intensiva. Balzo anche degli isolamenti: 770. Gli attualmente positivi risultano 67, anche questo un indicatore in aumento, anche se c'è un lieve aumento dei guariti.

Moto e scooter 2020: i modelli e i brand più cercati nel mese di luglio

Dopo la corsa all'acquisto di moto e scooter per poter contare su un'alternativa più sicura agli spostamenti cittadini, a sostenere le vendite, nel mese di luglio è stata ovviamente la voglia di vacan ...

Nessuno è in terapia intensiva. Balzo anche degli isolamenti: 770. Gli attualmente positivi risultano 67, anche questo un indicatore in aumento, anche se c'è un lieve aumento dei guariti.Dopo la corsa all'acquisto di moto e scooter per poter contare su un'alternativa più sicura agli spostamenti cittadini, a sostenere le vendite, nel mese di luglio è stata ovviamente la voglia di vacan ...