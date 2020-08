"Quei 5 vigliacchi...". Disastro Pirozzi: anche l'ex sindaco di Amatrice ha chiesto il bonus da 600 euro (Di giovedì 13 agosto 2020) C'è anche Sergio Pirozzi, l'ex sindaco eroe di Amatrice, tra i politici che hanno richiesto il bonus Inps da 600 euro. Al Tempo, però, l'attuale consigliere regionale del Lazio con Fratelli d'Italia reagisce con veemenza: "Il terremoto ha distrutto ha distrutto il negozio, ci siamo rialzati, poi è arrivato il Covid. Mia moglie rischiava di chiudere e ha chiesto il bonus". Il quotidiano romano sottolinea però che il negozio "è proprietà di una S.a.s. intestata a moglie e marito" e quindi il bonus sarebbe andato anche a Pirozzi. Nei giorni scorsi, scoppiato lo scandalo, l'ex sindaco aveva commentato ... Leggi su liberoquotidiano

paolorm2012 : RT @marilovesgr33n: Non possiamo e non dobbiamo dimenticare. #GeorgeFloyd ha sbagliato, ma ha pagato con la sua vita un errore che per mol… - Danilo90189267 : Ne puoi essere certo Maurizio vogliono distogliere il pensiero del popolo questi luridi vigliacchi. Non attacca vot… - C_Lo_S : @osservatorebn Intendo che - prima, durante e dopo la seconda guerra - si sono riempiti la bocca con quei due parol… - RdiMilano : RT @Bluefidel47: Da inoltrare a tutti quei vigliacchi che stanno cercando di inoculare un permanente sentimento di panico e di ansia nella… - giannisassari08 : RT @Marco_Folgore: I miei Fratelli ???? , tornano così , senza tutto il governo ad attenderli e coperti dal Tricolore ! , non dal burka! Ness… -

Ultime Notizie dalla rete : Quei vigliacchi "Non ti muovere, ti ammazzo". Rapina choc sul taxi a Milano ilGiornale.it Inter, lo sceriffo Godin annienta il calcio maleducato e vigliacco. Conte, adesso hai il tuo leader

Di questi ragazzi posso fare i complimenti per quello che hanno fatto in Serie A ed in EL. I ragazzi hanno dato tutto e hanno dimostrato voglia di dimostrare che quello che stanno facendo finora è qua ...

Lara, 88 anni, sorella del partigiano ucciso: «Chi ha appiccato il fuoco a Porta Vecchia è un vigliacco»

L’anziana sotto choc ha portato i fiori sotto la lapide del fratello Elvio. «A 12 anni trovai il cadavere gettato giù dalle Mura» GROSSETO. Lara Palazzoli, 88 anni, ha portato una corona di fiori sull ...

Di questi ragazzi posso fare i complimenti per quello che hanno fatto in Serie A ed in EL. I ragazzi hanno dato tutto e hanno dimostrato voglia di dimostrare che quello che stanno facendo finora è qua ...L’anziana sotto choc ha portato i fiori sotto la lapide del fratello Elvio. «A 12 anni trovai il cadavere gettato giù dalle Mura» GROSSETO. Lara Palazzoli, 88 anni, ha portato una corona di fiori sull ...