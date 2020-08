Quanto mancherà la Champions alle casse del Napoli: 65 milioni svaniti nel nulla (Di giovedì 13 agosto 2020) La Champions League, anche con risultati non proprio eccezionali, vale per la Serie A la bellezza di 250 milioni di euro. E’ la cifra stimata da Calcio e Finanza che somma i ricavi Uefa per i club italiani impegnati nella complicata edizione di quest’anno. E’ un numero che dà il senso di Quanto sia ormai fondamentale la qualificazione alla competizione continentale per le finanze di un club. Ogni anno cresce sempre di più, quest’anno l’aumento è stato solo del 2%, ma in dieci anni parliamo di un +170% che ha letteralmente salvato l’economia delle big della Serie A. Il dato specifico squadra per squadra poi formalizza un rammarico: Quanto mancherà la Champions al Napoli, che quest’anno ha guadagnato 65,8 ... Leggi su ilnapolista

Eurosport_IT : Quanto ci mancherà Tania? ?? @TCagnotto scende dal trampolino con 62 medaglie in bacheca, considerando Mondiali e E… - napolista : Quanto mancherà la #Champions alle casse del #Napoli: 65 milioni svaniti nel nulla Per l’intera Serie A vale la be… - albaguolo : RT @marycostanzi: brutto realizzare quanto ti mancherà un momento mentre lo stai ancora vivendo - taeftpurple : stavo pensando, prossimo anno è l’ultimo anno che passerò nella mia scuola e per quanto io possa odiarla mi mancher… - AlbonettiAlice : RT @giovalenti02: Brutto realizzare quanto ti mancherà un momento mentre lo stai ancora vivendo. -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto mancherà Quanto mancherà la Champions alle casse del Napoli: 65 milioni svaniti nel nulla ilnapolista