Pugili Fragili è il nuovo singolo di Piero Pelù (Di giovedì 13 agosto 2020) Pugili Fragili è il nuovo singolo di Piero Pelù. Il brano è già disponibile negli store digitali con l'album omonimo e sarà in rotazione radiofonica da venerdì 21 agosto. Estratto dall’ultimo album di inediti Pugili Fragili (Sony Legacy), per il suo nuovo singolo Piero Pelù ha scelto una ballad rock intimista nata in occasione del suo matrimonio con Gianna. Pugili Fragili racconta la storia di chi vuole conoscersi, confrontarsi e sostenersi per crescere insieme ed è contenuto nell'album che festeggia El Diablo e i primi 40 anni di carriera di Piero Pelù, rilasciato dopo la partecipazione ... Leggi su optimagazine

Da Pelù a Marcorè, da Roca a Otranto per due fantastiche albe di musica. Domani alle 4.30 toccherà a Piero Pelù, ospite dell'Alba Locomotive, l'evento più atteso del Locomotive Jazz Festival diretto d ...

