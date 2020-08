Psichiatra italiano ha provato il vaccino anti-Covid: «Ho dato l’esempio e un segnale ai no vax» (Di giovedì 13 agosto 2020) «L’ho fatto sia come cittadino che come medico. Ho visto pazienti malati, molti colleghi sono morti e per me il dovere professionale non si deve limitare all’orario di lavoro. Non da ultimo, ho voluto dare un esempio contro le assurde polemiche no vax. Questo, per dimostrare che i vaccini non sono solo utili ma anche sicuri». Motiva così il 44enne Psichiatra ternano Antonio Metastasio la sua scelta di diventare volontario per la sperimentazione del vaccino che lo Jenner Institute dell’Università di Oxford e AstraZeneca stanno sviluppando con l’italiana Irbm. Lo Psichiatra: «Direi che sono già vaccinato» Psichiatra del National Health Service britannico, in un’intervista a la Repubblica spiega che nelle sue vene potrebbe scorrere «al 50% il ... Leggi su secoloditalia

Antonio Metastasio motiva le sue ragioni: "L'ho fatto sia come cittadino che come medico. Ho visto pazienti malati, molti colleghi sono morti e per me il dovere professionale non si deve limitare all' ...

