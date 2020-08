Psg, Keylor Navas a rischio per la semifinale (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Psg rischia di perdere Keylor Navas in vista delle semifinali di Champions League. Il portiere costaricense, infatti, si è infortunato nel secondo tempo del match dei quarti vinto contro l’Atalanta, in cui l’estremo difensore è stato tra i protagonisti con alcune parate incredibili nel primo tempo, chiedendo poi il cambio al 79′. Al suo posto è entrato Sergio Rico e oggi saranno effettuati degli esami per capire l’entità dell’infortunio di Navas. Leggi su sportface

