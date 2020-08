Provocazione Domenech, sui social è bufera ‘patriottica’: “Quanto rosica, uomo piccolo piccolo” [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) “L’Italia è unita solo quando gioca la Nazionale”. Un’affermazione che si sente pronunciare spesso. E che anche il sottoscritto avalla. Ma urge una piccola modifica. Non solo quando gioca, la Nazionale. Ma anche quando viene attaccata. L’Italia, il suo paese e la sua scuola. Nessuno ce la tocchi. Così accade che Raymond Domenech prenda in giro Gasperini e gli allenatori italiani e a tutti (e di nuovo, anche in questo caso, al sottoscritto) sale il ‘patriottismo‘. Motivo? Domenech è il ct della Francia che nel 2006 perse il Mondiale in finale proprio contro di noi. Una serata magica, per il nostro paese, una serata amara per il loro. E per lui, evidentemente. Gli brucia ancora, a distanza di 14 anni. Lo abbiamo detto. In tanti, italiani, la pensano come noi. Rivolta ... Leggi su calcioweb.eu

ROMA - Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex tecnico Renzo Ulivieri ha reagito alle provocazioni di Raymond Domenech, ex ct della Francia, che aveva ironizzato sui cambi effettuati da Gian Pier ...

