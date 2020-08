Programmi TV di stasera, giovedì 13 agosto 2020. Su Rai3 tornano le avventure di «Hudson & Rex» (Di giovedì 13 agosto 2020) Hudson & Rex Rai1, ore 21.35: L’uomo che sognava con le aquile – Replica Film Tv di Vittorio Sindoni del 2006, con Terence Hill, Michelle Bonev. Prodotto in Italia. Trama: In un piccolo paese arroccato sulle montagne calabresi, vive Rocco Ventura, un uomo sulla cinquantina che conduce un’esistenza solitaria, insieme al suo gregge di capre. Rocco produce un antico formaggio calabro che fa stagionare nelle grotte del paese secondo un antico metodo tramandato dalla sua famiglia. Ma su di lui e sui suoi terreni incombono le mire di Spadafora, il sindaco del paese, che insieme a Bortolotti, un avido imprenditore, ha in progetto di costruire sui monti un grande ed ambizioso complesso turistico. Rai2, ore 21.20: Riavrò mia figlia? – 1^Tv Film di Michael Feifer del 2018, con Brianne Davis, Tonya Kay, Kathleen Quinlan. Prodotto in Usa. Durata: ... Leggi su davidemaggio

