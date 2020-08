PRIMA PAGINA - CdS in taglio alto: "730 milioni sul mercato! C'è Milik" (Di venerdì 14 agosto 2020) "Pirlo, caccia al 9". è questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, che si sofferma sui colpi in attacco della Juventus, con Duvan Zapata PRIMA scelta. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Così nooo! Torna Zhang, nasce la nuova Inter “Dybala deve restare” Tutte l… - AndreaScanzi : È tutto meraviglioso! Non faccio in tempo a tornare a casa e appendere nel “muro dei trofei” (foto 2) la prima pagi… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport ?? ??#Dybala è sul mercato! ??Fieri di voi! Leggi le altre notizie su ??… - calciomercatoit : ?? #rassegnastampa, la prima pagina del 'Corriere dello Sport' in edicola venerdì #14agosto 2020 - filippo898 : RT @calciomercatoit: ?? #rassegnastampa, la prima pagina di 'Tuttosport' in edicola venerdì #14agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA PRIMA PAGINA – CorrSport: “Mamma che Dea!” MondoNapoli I giornali senza redazioni

Qualche giorno fa mi è arrivata da New York una copia di una edizione del New York Times del 24 maggio. Il giorno prima i morti statunitensi ufficiali di covid-19 avevano toccato i 100 mila. Sul sito ...

Coronavirus a Palma Campania, va in ospedale per un mal di schiena e scopre di essere positivo

C'è un nuovo caso di Coronavirus anche a Palma Campania, cittadina della provincia di Napoli: a risultare positivo è stato un cittadino originario del Bangladesh, che ha scoperto quasi per caso di ave ...

Qualche giorno fa mi è arrivata da New York una copia di una edizione del New York Times del 24 maggio. Il giorno prima i morti statunitensi ufficiali di covid-19 avevano toccato i 100 mila. Sul sito ...C'è un nuovo caso di Coronavirus anche a Palma Campania, cittadina della provincia di Napoli: a risultare positivo è stato un cittadino originario del Bangladesh, che ha scoperto quasi per caso di ave ...