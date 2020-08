Previsioni Meteo Toscana: Ferragosto con cielo sereno o poco nuvoloso (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso in mattinata sul nord-ovest e costa settentrionale con possibilità di isolate e deboli piogge su Lunigiana e a ridosso delle Apuane. sereno o poco nuvoloso altrove con transito di nubi medio-alte nel pomeriggio dalla costa meridionale verso l’interno. Venti: meridionali, deboli nell’interno, fino a moderati di Scirocco lungo la costa. Mari: poco mossi o localmente e temporaneamente mossi al largo e a sud dell’Elba. Temperature: ... Leggi su meteoweb.eu

