Previsioni Meteo della Sera di Giovedì 13 Agosto 2020

Ecco le Previsioni Meteo del 13 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it

Il Meteo Al Nord Oggi 13 Agosto 2020
In Serata acquazzoni sparsi ancora presenti al Nord Est e sul Piemonte fin verso cuneese e torinese. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: PROSSIME ORE, CALDO e Afa alle stelle, ma ATTENZIONE ai TEMPORALI e NUBIFRAGI. Ecco DOVE fino a SERA iLMeteo.it F1 | GP Spagna 2020, le previsioni meteo

Tre mesi dopo rispetto a quanto avviene di solito la F1 fa tappa al Montmelò a Barcellona per il Gran Premio di Spagna. Di solito in Catalogna si correva a maggio, questa volta si correrà a Ferragosto ...

Meteo Bolzano: piogge giovedì, temporali venerdì, bel tempo sabato

Previsioni meteo Bolzano, giovedì, 13 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 6.2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima ...

