Previsioni Meteo Aeronautica Militare: weekend di Ferragosto con grande caldo ma anche temporali, il bollettino fino al 19 agosto (Di giovedì 13 agosto 2020) Mentre il Paese rimane nella morsa del caldo, un forte maltempo interesserà ancora le Alpi, con sconfinamenti anche nelle pianure del Nord Italia in questa settimana. Il bollettino dell'Aeronautica Militare fino al 19 agosto. Oggi, 13 agosto Al Nord: nubi consistenti su Alpi e Prealpi associate a precipitazioni per lo più a carattere temporalesco. Parzialmente nuvoloso sulle altre aree. Nel pomeriggio, i temporali si manifesteranno anche sui rilievi emiliano-romagnoli e potranno sconfinare sulle pianure di Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Ancora qualche residuo fenomeno sui rilievi piemontesi, veneti e friulani durante le ore serali, mentre altrove si assisterà a estesi ...

