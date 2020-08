Pres. Atalanta: "Napoli e Juve meritavano di andare avanti, noi abbiamo fatto il miracolo" (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato a SKY nell'immediato dopopartita della sconfitta di Lisbona con il Paris Saint Germain. Leggi su tuttonapoli

violanews : Pres. Atalanta: 'Ilicic? Siamo ottimisti, notizie positive. Non facile sostituirlo' - - sscalcionapoli1 : Pres. Atalanta: 'Dispiace per Juve e Napoli, ora in Champions tocca a noi' #UCL - Gioss17v : Un grande in bocca al lupo all'#Atalanta. Solo chi è frustrato dalla vita può tifarvi contro, d'altronde viviamo un… - TuttoMercatoWeb : Pres. Atalanta: 'Dispiaciuto per Juve e Napoli: noi responsabilizzati, dovremo fare bella figura' - SiamoPartenopei : Pres. Atalanta: 'Dispiace per Juve e Napoli, ora in Champions tocca a noi' -