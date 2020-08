Premier League, Sportwashing: urgono nuovi requisiti per proprietari e dirigenti della (Di giovedì 13 agosto 2020) Per acquistare o dirigere una squadra della Premier League, il massimo campionato di calcio inglese, non si può essere stati autori di reati a sfondo sessuale. Questa è un'ottima notizia. Ma il divieto non vale per chi è complice di torture, schiavitù, tratta di esseri umani o persino crimini di guerra. E questa è una pessima notizia. Il tentativo di acquisto, fallito la scorsa settimana, della squadra di calcio del Newcastle United da parte di un consorzio di acquirenti comprendente il (...) - Europa / Calcio, Sport, Campionato, dirigenti, Premier, , No logo, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

Per acquistare o dirigere una squadra della Premier League, il massimo campionato di calcio inglese, non si può essere stati autori di reati a sfondo sessuale. Questa è un’ottima notizia. Ma il diviet ...

Roma, le prime manovre di mercato: il club su Torreira, Cragno e Izzo

Mentre a Londra proseguono i colloqui per il nuovo d.s. - l’ultimo nome è quello di Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona che insieme ad Abidal si occupa del mercato -, quel che resta della ...

Per acquistare o dirigere una squadra della Premier League, il massimo campionato di calcio inglese, non si può essere stati autori di reati a sfondo sessuale. Questa è un'ottima notizia. Ma il diviet ...