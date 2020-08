Premier League, si parte il 12 settembre: si chiude il 23 maggio (Di giovedì 13 agosto 2020) La Premier League ha ufficializzato le date della stagione 2020/2021: si parte tra un mese, il 12 settembre al via negli stadi inglesi. Il gong finale è fissato per il 23 maggio. Queste le date comunicate dalla FA: Matchweek 1: sabato 12 settembreMatchweek 2: sabato 19 settembreMatchweek 3: sabato 26 settembreMatchweek 4: sabato 3 ottobreMatchweek 5: sabato 17 ottobreMatchweek 6: sabato 24 ottobreMatchweek 7: sabato 31 ottobreMatchweek 8: sabato 7 novembreMatchweek 9 : Sabato 21 novembreMatchweek 10: sabato 28 novembreMatchweek 11: sabato 5 dicembreMatchweek 12: sabato 12 dicembreMatchweek 13: mercoledì 16 dicembreMatchweek 14: sabato 19 dicembreMatchweek 15: sabato 26 dicembreMatchweek 16: lunedì 28 dicembreMatchweek 17: sabato 2 ... Leggi su alfredopedulla

ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - tuttonapoli : UFFICIAL - La Premier League 2020/21 ripartirà prima della Serie A, stabilito il calendario - passionepremier : UFFICIALE: la Premier League 2020/2021 inizierà il 12 settembre. Il calendario completo - francescabales1 : RT @CalcioFinanza: #PremierLeague, ufficiali le date del campionato 2020/21 - sportli26181512 : #Governance #Notizie Premier League, ufficiali le date del campionato 2020/21: Premier League date campionato – La… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Calcio e Finanza

Le nostre scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie e andiamo in Belgio per l’anticipo della seconda giornata in Pro League, tra Mouscron – KV Mechelen. Una rete per parte è quasi ...La Premier League 2020/21 riparte il 12 settembre. La FA con un comunicato ha reso note le date del prossimo campionato, che inizierà tra un mese e finirà domenica 23 maggio. Ecco le giornate. Matchwe ...