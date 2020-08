Premier League 2020/2021, stabilito il calendario con le date delle giornate (Di giovedì 13 agosto 2020) La Premier League svela la stagione 2020/2021. Sono state infatti rese note le date di tutte le trentotto giornate che compongono il calendario completo del campionato più famoso e seguito al mondo: si parte sabato 12 settembre, si finisce domenica 23 maggio. Nel mezzo, tanto spettacolo e partite da urlo che saranno però comunicate nel dettaglio venerdì 21 agosto, quando si saprà il cammino di ogni singola squadra. Queste, intanto le date del calendario del campionato inglese. Matchweek 1: sabato 12 settembreMatchweek 2: sabato 19 settembreMatchweek 3: sabato 26 settembreMatchweek 4: sabato 3 ottobreMatchweek 5: sabato 17 ottobreMatchweek 6: sabato 24 ottobreMatchweek 7: sabato 31 ottobreMatchweek 8: sabato 7 ... Leggi su sportface

