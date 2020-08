Precipita nella 'grotta dei tre livelli' sull'Etna, soccorso turista milanese (Di giovedì 13 agosto 2020) Brutta avventura per un turista milanese Precipitato ieri nella 'grotta dei tre livelli', sul versante sud dell'Etna zona di Piano del Vescovo, nel comune di Zafferana e salvato dagli uomini del ... Leggi su cataniatoday

Lasiciliaweb : Precipita nella grotta sull'Etna: salvato CLICCA PER LEGGERE - PiacenzaPress : Precipita dal balcone di casa nella notte, grave 30enne - deeplyfree3 : Cuneo, auto precipita nella scarpata. Cinque ragazzi morti: in 9 sull'autoMilano, un uomo armato prende in ostaggio… - pamelabelfanti : @FPaffy @FedericoMorchi1 e quindi seguendo il tuo ragionamento il tasso di mortalità precipita a quello degli altr… - BreakingItalyNe : CUNEO: Fuoristrada precipita in una scarpata nella notte sulle montagne di Castelmagno: 5 morti e 4 feriti, le vitt… -