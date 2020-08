'Positivo al coronavirus, sono stato in discoteca': a Soverato giovani in coda per il tampone (Di giovedì 13 agosto 2020) ... sono stato in discoteca': a Soverato giovani in coda per il tampone leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Tgcom24 1 di 1 leggi dopo ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Coronavirus a Siracusa: positivo va a festa, tamponi per cento ragazzi - AMorelliMilano : MILANO, TENSIONE AL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA QUINTILIANO. Un ghanese, ospite della struttura, sarebbe risultato… - fanpage : Almeno sette bambini contagiati in una settimana - 80yeye80 : RT @Cartabellotta: Contagiato: soggetto positivo al #coronavirus che non ha sviluppato sintomi. Può contagiare altre persone Malato: sogget… - BansCollector : RT @Cartabellotta: Contagiato: soggetto positivo al #coronavirus che non ha sviluppato sintomi. Può contagiare altre persone Malato: sogget… -