Positiva al Covid sorpresa a spasso per il paese: "Dovevo sbrigare delle commissioni" (Di giovedì 13 agosto 2020) Positiva al Covid sorpresa in giro per il paese dalla polizia locale, si giustifica: “Dovevo sbrigare delle commissioni”. Accade a Sarnico, sul lago d’Iseo, dove una 40enne è stata denunciata per aver violato l’isolamento domiciliare obbligatorio.A riportare la vicenda, consumatasi negli scorsi giorni, è L’Eco di Bergamo, che riporta le dichiarazioni del comandante della polizia locale Giovanni Peroni:“Alla fine del mese scorso l’Ats ha segnalato il caso di positività al Comune, fornendo le generalità della nostra concittadina risultata Positiva al tampone ... Come da prassi, ci siamo recati al suo domicilio per ricordarle che avrebbe dovuto rispettare l’obbligo ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Positiva Covid Positiva al Covid in discoteca, uno studente: "Nessuno rispettava le norme" LA NAZIONE Coronavirus in Toscana: 28 nuovi casi. La metà dei positivi era rientrata dall’estero

FIRENZE – In Toscana sono 10.735 i casi di positività al Coronavirus, 28 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 23 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in pi ...

Coronavirus, 16 nuovi contagiati oggi in Puglia: 3 nel Foggiano

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 13 agosto 2020 in Puglia, sono stati r ...

