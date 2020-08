Ponte di Genova: le più alte cariche della Repubblica alla benedizione (Di giovedì 13 agosto 2020) La clericalata della settimana è delle più alte cariche della Repubblica, tra cui Mattarella, Conte, Fico e Casellati, e degli enti locali che hanno partecipato all'atto di culto celebrato dal vescovo per benedire il nuovo Ponte di Genova. Ogni settimana l'UAAR pubblica una cartolina dedicata all'affermazione o all'atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione UAAR è cosciente che il compito di trovare la clericalata che (...) - Religione / Genova, Laicità, Religione, , Crollo Ponte Genova Leggi su feedproxy.google

