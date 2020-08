Politici col bonus, deputato M5s deferito ai probiviri. Crimi: “Chiesta la sospensione di Marco Rizzone” (Di giovedì 13 agosto 2020) È il Cinquestelle Marco Rizzone uno dei cinque deputati che hanno chiesto il bonus 600 euro per le partite Iva. La conferma arriva da una nota del capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi: “In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite Iva, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al collegio dei probiviri chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione”. Il nome interno ai Cinquestelle esce allo scoperto proprio alla vigilia dell’audizione del presidente Inps, Pasquale Tridico, che venerdì alle ore 18 in diretta web dalla commissione Lavoro della Camera potrà dare i nomi dei deputati che hanno chiesto e ... Leggi su ilfattoquotidiano

«Il sentiment è pesante, i cittadini dicono fuori i nomi . E penso che i cittadini debbono essere ascoltati» Così il presidente del Veneto, Luca Zaia il quale fa «appello a tutte le forze politiche: è ...

