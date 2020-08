Pogba svela il suo futuro: “nuovo acquisto” del Verdansk FC squadra… di Call of Duty (Di giovedì 13 agosto 2020) Aveva incuriosito tutti con un messaggio particolare sui social con scritto "Tomorrow". Paul Pogba aveva fatto pensare ad un annuncio sul proprio futuro, rinnovo di contratto col Manchester United oppure addio. Ma a distanza di qualche ora, e dopo aver precisato non si trattasse di calcio, ecco svelato l'arcano mistero: nuova avventura per il francese nel mondo degli Esports.Pogba: giocherà nel Verdansk FCcaption id="attachment 1006051" align="alignnone" width="806" Pogba (twitter Pogba)/captionMaglia azzurra e annuncio ad effetto su Twitter. Pogba ha svelato la sua prossima avventura con "la maglia" del Verdansk FC squadra che porta il nome della città di Call of Duty, il ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Pogba svela il suo futuro: 'nuovo acquisto' del Verdansk FC squadra... di Call of Duty - - lucillalilla : RT @CorSport: #Pogba svela la sua nuova maglia e sorprende tutti! ?? - CorSport : #Pogba svela la sua nuova maglia e sorprende tutti! ?? - junews24com : Pogba svela la sua nuova squadra: l'annuncio del centrocampista - FOTO - - sportli26181512 : Pogba svela la sua nuova maglia e sorprende tutti!: Dopo aver incuriosito sul suo possibile futuro lontano da Manch… -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba svela Pogba svela la sua nuova maglia e sorprende tutti! Corriere dello Sport Pistocchi assicura: «Da Pogba a Griezmann: vi svelo la Juve che sogna Pirlo»

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha scritto un messaggio, esprimendo il suo parere sulla Juve sognata da Andrea Pirlo. Attraverso il suo profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha espresso la sua opinione ...

Pogba svela la sua nuova maglia e sorprende tutti!

MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo il "Tomorrow" criptico di ieri postato sui social, Paul Pogba esce allo scoperto e indossando la nuova divisa sorprende tutti dal suo profilo Twitter: "Time to start my ...

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha scritto un messaggio, esprimendo il suo parere sulla Juve sognata da Andrea Pirlo. Attraverso il suo profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha espresso la sua opinione ...MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo il "Tomorrow" criptico di ieri postato sui social, Paul Pogba esce allo scoperto e indossando la nuova divisa sorprende tutti dal suo profilo Twitter: "Time to start my ...