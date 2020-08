Poesie sulle facciate delle case -Foto «Per trasformare i muri in ponti» (Di giovedì 13 agosto 2020) Una nuova associazione Carmina Muralia ha deciso di portare avanti il progetto di far uscire la cultura e la poesia dai libri per vederla vivere sui muri delle nostre case. La prima opera è stata realizzata a Paladina ed è una poesia di Alda Merini. Leggi su ecodibergamo

Auguri buon Ferragosto 2020. Alcuni degli aforismi celebri da utilizzare per gli auguri, le più belle frasi e riflessioni per l’ultima festa dell’estate Un Ferragosto come quello che ci accingiamo a v ...

Una nuova associazione Carmina Muralia ha deciso di portare avanti il progetto di far uscire la cultura e la poesia dai libri per vederla vivere sui muri delle nostre case. La prima opera è stata real ...

