Playoff NBA 2020, quasi definiti gli accoppiamenti: mancano gli sfidanti dei Lakers (Di giovedì 13 agosto 2020) Con le partite della notte italiana, lo scenario Playoff della NBA si è quasi delineato. Andiamo a vedere quali saranno gli accoppiamenti del primo turno. EASTERN CONFERENCE MILWAUKEE BUCKS (1° Seed) – ORLANDO MAGIC (8° Seed) Giannis e compagni al primo turno di Playoff NBA dovranno afforontare gli Orlando Magic. I Bucks saranno per il secondo anno consecutivo con il primo seed ad Est. L’anno scorso Milwaukee era uscita alle finali di Conference contro i Raptors di Kawhi, ma quest’anno l’obiettivo è uno solo, il titolo. TORONTO RAPTORS (2° Seed) – BROOKLYN NETS (7° Seed) Toronto, campione uscente, dovrà affrontare i Nets, che nelle bolla sono vittime delle assenze di tanti giocatori, tra cui Irving, Durant, DeAndre ... Leggi su sportface

Nel corso della partita contro i Miami Heat, vinta per 116-115 dai Thunder, Luguentz Dort ha subito un infortunio al ginocchio. Dort è uscito dalla partita e non è rientrato: nelle prossime ore sarà s ...