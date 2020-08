Play off di Serie B, posticipato alle 21.15 l'inizio delle finali (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - La Lega di Serie B ha deciso di posticipare di quindici minuti - dalle 21.00 alle 21.15 -l'orario di inizio delle finali Playoff di andata, domenica 16 agosto, e ritorno, giovedì 20 agosto, fra ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Playoff #SerieB | 2-0 contro il Pordenone e il #Frosinone vola in finale - ScMotorieSelmi : Calcio: finali play off B, inizio posticipato alle 21.15 - sportli26181512 : Play off di #SerieB, posticipato alle 21.15 l'inizio delle finali: Cambia orario sia per l'andata sia per il ritorn… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: finali play off B, inizio posticipato alle 21.15 Cambia orario sia per l'andata sia per il ritorno - TuttoSalerno : SERIE B: cambia l'orario della finale play-off -