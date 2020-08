Pisa. Da venerdì 14 agosto street food al Parco della Cittadella: novità enogastronomica dell’estate-autunno (Di giovedì 13 agosto 2020) Prende il via venerdì 14 agosto, vigilia di Ferragosto, il nuovo spazio denominato “La Cittadella – Eventi di Cibo”, novità enogastronomica dell’estate-autunno 2020. È stato annunciato questa mattina dal Comune di Pisa insieme a Confcommercio Pisa che ha coordinato un gruppo di imprenditori per la presentazione delle domande in merito al bando per la concessione in uso gratuito degli spazi del luglio scorso. Fino al 1 novembre, dal giovedì alla domenica a partire dalle ore 19.00 in poi cittadini e turisti potranno utilizzare gli ampi spazi del Parco della Cittadella per passare le serate in sicurezza e all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, ... Leggi su laprimapagina

