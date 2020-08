Piazza Affari prosegue debole. Scambi al ribasso per l’azionario europeo (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, in attesa della partenza di Wall Street, che ieri ha aggiornato i massimi storici sul S&P 500. L’andamento dei mercati non sembra per ora confortato da un deciso cambio di passo dell’economia, a parte qualche dato macroeconomico positivo, e questo impensierisce gli operatori di mercato e sembra presagire una bolla. Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,183. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,97% dopo l’asta del Tesoro che ha sancito un calo dei rendimenti verso lo zero. Tra i mercati del Vecchio Continente pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,21%, Londra scende dell’1,02%, ... Leggi su quifinanza

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Piazza Affari si conferma contrastata, con il paniere spaccato in due, per le prese di beneficio dopo la corsa della vigilia, e l'indice Ftse Mib in calo dello 0,34% a 20.369 ...

