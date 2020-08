Peste bubbonica: ragazzo di 20 anni morto negli USA (Di giovedì 13 agosto 2020) ragazzo di 20 anni morto negli USA, specificatamente nel New Mexico a causa della Peste bubbonica. Un uomo sulla ventina di anni è morto di Peste bubbonica nel New Mexico, come hanno confermato le autorità sanitarie statali. La sua morte è avvenuta solo pochi giorni dopo che un altro caso di Peste, in un uomo … Leggi su viagginews

HuffPostItalia : C'è un morto di peste bubbonica in Cina: isolato il villaggio della vittima - enpaonlus : Due casi di peste bubbonica in Mongolia: scatta il divieto di caccia alle marmotte - repubblica : Cina: due morti di peste bubbonica, villaggio in lockdown [aggiornamento delle 18:30] - Pinobrigantedel : Avviso ai naviganti, in vista elezioni di settembre,non cercatemi sono diperso in Abissinia,sono partito x Marte, s… - EnzoQuareEQ7 : E tutta Europa lo scansa come la peste bubbonica -