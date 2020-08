Perez negativo al Covid-19: torna in pista al Montmelò (Di giovedì 13 agosto 2020) Sergio Perez può riprendersi il volante della sua Racing Point. Il messicano, infatti, è risultato negativo al test sul Covid-19 e può risalire sulla sua monoposto RP20 nel week end del GP di Spagna, ... Leggi su gazzetta

L’ultimo tampone eseguito a Sergio Perez ha dato la conferma che il messicano è guarito dal coronavirus e dunque potrà tornare sulla sua Racing Point Sergio Perez tornerà regolarmente al volante della ...

Barcellona, 11:04

Sergio Perez sarà regolarmente in pista sulla sua Racing Point nel Gp di Spagna di Formula Uno previsto questo weekend dopo esser risultato negativo all'ultimo test Covid effettuato. A renderlo noto è ...

