Perdonanza Celestiniana | il Cardinale Zuppi aprirà la Porta Santa | il programma religioso

L'Aquila - Sarà l'Abate Emerito della Basilica di San Paolo Fuori le Mura in Roma ad aprire il triduo di preparazione spirituale alla Perdonanza. Organizzata dall'Azione Cattolica Diocesana, la conferenza di DOM Roberto DOTTA verterà sul tema: "L'influsso della spiritualità benedettina nella figura di Pietro del Morrone". La conferenza si svolgerà nella Chiesa dei S. Maria del Suffragio martedì 25 agosto alle ore 18. Il Triduo poi continuerà mercoledì 26 con l'Adorazione Eucaristica alle ore 18 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio e giovedì 27 agosto, sempre alle ore 18 a Collemaggio, con una Liturgia Penitenziale in cui saranno disponibili sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione.

Perdonanza 2020 molto speciale: prima edizione dopo il riconoscimento Unesco, patrimonio Umanità.

