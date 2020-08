Perdere la stima in una persona fa più male che perdere l’amore (Di giovedì 13 agosto 2020) perdere l’amore fa paura, del resto chi ha sperimentato un addio sa bene quanto la perdita o l’abbandono di una persona amata può far male. Eppure c’è una cosa ancora più dolorosa della fine di una relazione umana ed è il momento in cui restiamo deluse da chi ci sta accanto. perdere la stima nei confronti di una persona che amiamo ci spezza letteralmente in due; molte volte siamo noi a idealizzare qualcuno, a creare aspettative infondate che altro non sono che lo specchio dei nostri desideri più nascosti, altre volte invece restiamo così deluse dagli atteggiamenti di chi, ci aveva promesso amore e rispetto, che le sensazioni che proviamo sono anche peggiori di quelle di una perdita. Qualsiasi ... Leggi su dilei

