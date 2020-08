Per Salvini, Giuseppe Conte dovrebbe essere arrestato (Di giovedì 13 agosto 2020) Prima di pranzo a Forte dei Marmi (dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza abbinato alla campagna elettorale per le regionali in Toscana), Matteo Salvini ha alzato nuovamente il livello dello scontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo il leader della Lega, il premier andrebbe arrestato per la sua gestione delle zone rosse in Lombardia. «Quando ho letto i verbali del comitato tecnico-scientifico – ha detto Matteo Salvini – sono balzato sulla sedia. Perché Giuseppe Conte andrebbe arrestato, se fosse confermato quello che c’è scritto. Perché non ha istituito le zone rosse quando doveva e ha chiuso il resto dell’Italia quando non doveva». LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo

