Per la prima volta un paese del Golfo Persico avrà relazioni diplomatiche con Israele (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono gli Emirati Arabi Uniti: lo ha annunciato a sorpresa il presidente statunitense Donald Trump, ed è una notizia importante Leggi su ilpost

Marcozanni86 : Tranquillo senatore, ci hanno già pensato a legarci per bene senza prima chiedere il permesso #EU - borghi_claudio : Credo sia la prima volta nella mia vita che soffro così per una squadra di club che non è la mia. #AtalantaPSG - Marcozanni86 : Tassi azzerati per lungo tempo provocano una distorsione pericolosa sui mercati finanziari, con gli operatori che d… - 0zen_ : RT @CucchiRiccardo: Insomma se uso la mascherina e mantengo il distanziamento sarei di sinistra e se rifiuto la mascherina e non fuggo dagl… - mixborghi : RT @TommasoRagno: in tendenza #Lockdown2. Ti pareva. Però che la storia si ripeta due volte prima come tragedia e poi come farsa era roba d… -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Per la prima volta un paese del Golfo Persico avrà relazioni diplomatiche con Israele Il Post SBK, test Aragon, Giorno 1: Rea al top. Redding 3° con la Ducati

Il 5 volte iridato chiude davanti a tutti la prima giornata di test ad Aragon. Le Honda mostrano miglioramenti. Ducati lavora per essere competitiva con il caldo. Al Motorland di Aragon è andata ...

Nel Pd attraversato da mille mal di pancia il Sud diventa il pretesto per la resa dei conti

Averla spuntata sulla fiscalità di vantaggio per le imprese del Sud rischia di trasformarsi in una vittoria di Pirro. Nel Pd c’è infatti chi è pronto a dare battaglia e a impugnare la bandiera del Nor ...

Il 5 volte iridato chiude davanti a tutti la prima giornata di test ad Aragon. Le Honda mostrano miglioramenti. Ducati lavora per essere competitiva con il caldo. Al Motorland di Aragon è andata ...Averla spuntata sulla fiscalità di vantaggio per le imprese del Sud rischia di trasformarsi in una vittoria di Pirro. Nel Pd c’è infatti chi è pronto a dare battaglia e a impugnare la bandiera del Nor ...