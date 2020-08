Per il terzo giorno consecutivo aumentano i casi di coronavirus in Italia, ma calano le vittime (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Italia: oggi sono risultate positive 523 persone, contro le 481 di ieri: preoccupa il superamento della soglia 'psicologica' dei 500 nuovi positivi. Ma diminuiscono i decessi che passano a 6 dai 10 di ieri. In totale le morti causate dal Covid passano da 35.225 a 35.231. Ancora una volta le vittime si concentrano nelle due regioni più colpite dall'epidemia: due sono state registrate oggi in Lombardia e altrettante in Veneto. Le morti lombarde totali passano da 16.833 a 16.835, quelle venete aumentano da 2.092 a 2.094. Una sola vittima in Piemonte, che sale da 4.138 a 4.139; e una nel Lazio (da 868 a 869). Si tratta del terzo giorno di fila con numeri alti e aumento di positivita: a confronto con i 523 nuovi ... Leggi su agi

istat_it : A luglio inflazione negativa per il terzo mese consecutivo e pari a -0,4% (stima preliminare -0,3%). La flessione è… - gualtierieurope : Prosegue la ripresa della nostra economia: Istat stima la #produzioneindustriale di giugno a +8,2%, un dato che cre… - davidealgebris : La cosa più stupida si possa fare. Perdere un terzo di democrazia per il prezzo di un caffè al giorno. Solo dei Pop… - danieledv79 : RT @FraLeoncini: Da settembre ripartono le iniziative didattiche e culturali all’interno dei mercati rionali del Terzo Municipio. Fino al 2… - actarus1070 : I votanti su ROsseau sarà sui 50-60000, sono rimasti i pappagalli ammaestrati e il risultato sarà un 80% a favore d… -

Ultime Notizie dalla rete : Per terzo Terzo settore, online elenco beneficiari 5x1000 per 2019 Teleborsa Al cinema Danny Trejo è morto. Ben sessantacinque volte.

Terzo sul podio ancora un americano ... Un video realizzato da un fan che raccoglie le sue “performance” migliori lo mostra morire, per la precisione: sparato (numerosissime volte), esploso in un ...

Campionato Italiano Minimoto: che bagarre a Ferrara!

Dopo la tappa di Rieti è stato tempo per i giovani piloti del Campionato Italiano Minimoto di scendere in pista per il secondo round di questa stagione andato in scena a Ferrara nel weekend dell'8 e 9 ...

Terzo sul podio ancora un americano ... Un video realizzato da un fan che raccoglie le sue “performance” migliori lo mostra morire, per la precisione: sparato (numerosissime volte), esploso in un ...Dopo la tappa di Rieti è stato tempo per i giovani piloti del Campionato Italiano Minimoto di scendere in pista per il secondo round di questa stagione andato in scena a Ferrara nel weekend dell'8 e 9 ...