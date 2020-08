Pensioni ultime notizie: crollo domande Quota 100, quanto si risparmia (Di giovedì 13 agosto 2020) Pensioni ultime notizie: il forte calo delle domande per l’accesso a Quota 100 è ormai un dato di fatto. Lo dicono chiaramente i dati, i quali sono stati riportati anche dal Sole 24 Ore. A giugno, infatti, si è registrato meno del 33% rispetto alle domande effettuate l’anno scorso. È presumibile che ci sarà un rialzo nel prossimo anno, che sarà anche l’ultimo di vita di Quota 100, che andrà a scadenza naturale il 31 dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio 2022, invece, si discuterà della tanto attesa riforma generale del sistema Pensionistico, delle cui previsioni ne abbiamo parlato in questo articolo.Segui Termometro Politico su Google News Pensioni ... Leggi su termometropolitico

