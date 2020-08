Pensioni, crollo Quota 100 e Recovery Fund: lo scambio Italia-Europa (Di giovedì 13 agosto 2020) Come tutti sanno, Quota 100 è una misura fortemente voluta dal leader della Lega Matteo Salvini durante l’esperienza di Governo con i pentastellati, paladini invece del Reddito di Cittadinanza. Due interventi che hanno fatto – e continuano – a far discutere, il cui destino si intreccia anche con la partita delicatissima sul Recovery Fund. Non è certo mistero che Quota 100 non piace all’Europa, soprattutto all’Olanda. Già a febbraio è arrivato un richiamo per il nostro Paese. Nel Rapporto per paese della Commissione europea si evidenzia che l’Italia non ha fatto “nessun progresso” sul fronte previdenziale “per ridurre la Quota delle ... Leggi su quifinanza

