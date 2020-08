‘Pechino Express’, chi sarà al timone della nuova versione targata ‘Sky’? A darci la risposta è proprio il diretto interessato (Di giovedì 13 agosto 2020) Le reti televisive stanno ridisegnando i loro palinsesti e così, anche programmi come Pechino Express possono cambiare la loro collocazione. È così che il trasloco del docu-reality è certo: migrerà, infatti, da Rai 2 a Sky, come vi avevamo annunciato in precedenza. Vi era, invece, un punto interrogativo riguardante il timone del programma. Ad eccezione della prima edizione condotta da Emanuele Filiberto di Savoia, era stato poi Costantino della Gherardesca a raccoglierne il timone. Finalmente, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore ha confermato la sua partecipazione al programma: Direi al 95% di sì, a meno che non mi arrivi un contratto da una tv di Singapore o dalla Bbc. Amo molto quel programma, ha il merito ... Leggi su isaechia

