Pd e M5S fanno pace: "Stop alle cause che ci vedevano contrapposti, clima politico cambiato" (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle fanno pace nelle aule di giustizia. Le due forze politiche che sorreggono il governo Conte, di "comune accordo" hanno deciso "di abbandonare alcune cause" che le vedevano contrapposte. Bibbiano, sindaco scarcerato. Zingaretti e Renzi: 'Ora chi chiederà scusa a Carletti? Vergognatevi!' Il commento del segretario del PD e del fondatore di Italia Viva dopo la decisione della Corte di Cassazione. In una nota congiunta Pd e M5s spiegano che: "È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con vicende vecchie e superate, anche per coerenza rispetto al rinnovato clima politico".Dal "partito di Bibbiano" all’inadeguatezza e incompetenza di cui venivano accusati ... Leggi su blogo

