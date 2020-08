Pd-5 stelle, l'inciucione arriva in tribunale. Stop a tutte le cause tra i partiti: "Cambiato il clima" (Di giovedì 13 agosto 2020) C'era una volta il "partito di Bibbiano" o gli "ignoranti dei Cinquestelle". Ma ora il clima tra il Pd e il M5s è Cambiato e così i due partiti hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra. Anche in tribunale. «II Partito democratico e il Movimento 5 stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con vicende vecchie e superate, anche per coerenza rispetto al rinnovato clima politico» scrivono in una nota congiunta i due partiti. Un passaggio che preclude ad alleanze sempre più strette anche sui territori. Magari, chissà, cominciando da Roma Leggi su iltempo

