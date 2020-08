Passa a Vodafone, fino a 70 GB e chiamate illimitate da 7€ (Di giovedì 13 agosto 2020) Passa a Vodafone per ottenere chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB in 4G+ a 7€ al mese con SIM e costo di attivazione gratuiti se attivi la tariffa online visitando la pagina delle offerte al seguente link diretto.Dal menù a tendina scegli l’operatore da cui proviene e clicca su Seleziona offerta per scoprire ogni dettaglio legato alla tariffa operator attack a te dedicata.Come qualunque offerta operator attack, è necessario effettuare la portabilità del numero a Vodafone. La migliore proposta è per i clienti iliad e di altri virtuali come PosteMobile e Fastweb, ma non mancano tariffe anche se provieni da altri operatori.Passa a Vodafone da iliad, Fastweb, PosteMobile: tutto illimitato e 50 GB a 7€Passa ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : Passa a #Vodafone, fino a 70 GB e chiamate illimitate da 7€: - VodafoneIT : @xTetsuya_ Ciao, puoi vedere le nostre offerte al seguente link ?? - GrabonDeals : RT @ItaliaPromo: Passa a #homobile con questo link - ItaliaPromo : Passa a #homobile con questo link - SgSimoncino : @NoahM21366026 @DondiegoSospeso @TIM_Official @VodafoneIT Ma guarda, se mi davano 7,99 come avevo visto (ma andava… -

Rilievi e auspici di Beppe Grillo sula rete di Tim, con apprezzamenti impliciti per le mosse del governo Conte sul dossier rete con Open Fiber (e non solo) e critiche implicite al vertice dell’ex Tele ...

Deutsche Telekom alza il target di ebitda 2020 e si candida a guidare il consolidamento del settore europeo

Crescono i ricavi e l'ebitda, Deutsche Telekom alza la guidance 2020 e si candida a guidare il consolidamento del settore tlc europeo. Il colosso tedesco attivo nel settore delle tlc ha registrato nel ...

