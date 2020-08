Paolo Bonolis, “Padre assente”: pronto a recuperare come nonno (Di giovedì 13 agosto 2020) Paolo Bonolis si definì in una vecchia intervista come un padre assente ma ora è pronto a recuperare come nonno. Fonte: Instagram @sonoPaoloBonolisTra poco nascerà la prima figlia di Martina Bonolis, secondogenita del primo matrimonio del noto conduttore. Martina diventerà infatti mamma per la prima volta di un fammina, non sappiamo ancora quale sarà il nome della piccola. In molti si domandano come sarà Paolo Bonolis da nonno, il noto conduttore in una vecchia intervista ha infatti ammesso di non essere stato un padre molto presente. Paolo Bonolis ... Leggi su chenews

pensierivforme : RT @latiziabionda_: Paolo Bonolis nel film Aladdin è pura poesia ragaa - CrmnSarah : RT @latiziabionda_: Vale la pena di ricordare questo momento a Ciao Darwin, quando Paolo Bonolis fece un bellissimo discorso sull'integrazi… - zustinexpIicit : RT @latiziabionda_: Vale la pena di ricordare questo momento a Ciao Darwin, quando Paolo Bonolis fece un bellissimo discorso sull'integrazi… - atleastdove : RT @latiziabionda_: Vale la pena di ricordare questo momento a Ciao Darwin, quando Paolo Bonolis fece un bellissimo discorso sull'integrazi… - ninasmjle : RT @latiziabionda_: Vale la pena di ricordare questo momento a Ciao Darwin, quando Paolo Bonolis fece un bellissimo discorso sull'integrazi… -