Paolo Bonolis, la figlia Martina lancia appello ironico al padre (Di giovedì 13 agosto 2020) E' pronta al parto la figlia di Paolo Bonolis, Martina, che lancia al papà un appello ironico, il conduttore vista la situazione potrebbe non vedere subito il nipotino Mancano pochi giorni al parto e Martina Bonolis diventa mamma. La figlia del conduttore Paolo Bonolis sta per avere un bambino e lo renderà per la prima volta nonno. Il parto per la secondogenita del conduttore è previsto tra qualche settimana e la bella Martina ha voluto raccontare questo bellissimo momento su Instagram. La figlia di Bonolis ha voluto condividere sul social la meraviglia di questo ultimo periodo della gravidanza e ha anche ...

