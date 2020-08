Palermo, ufficiali gli acquisti di Saraniti e Valente: arriva il comunicato del club rosanero (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Palermo comincia a costruire la squadra in vista della prossima stagione di Serie C.I rosanero nella giornata odierna hanno messo a segno un buon colpo per la categoria, assicurandosi le prestazioni sportive di Andrea Saraniti che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Vicenza. Di seguito il comunicato del club rosanero.Sono Andrea Saraniti e Nicola Valente i due nuovi acquisti del Palermo ufficializzati oggi pomeriggio con la firma del contratto in Viale del Fante. Per entrambi - il primo prelevato dal Lecce, il secondo svincolato dalla Carrarese - la società ha disposto un ingaggio biennale. Ai due attaccanti il miglior in bocca al lupo da parte del Palermo ... Leggi su mediagol

