PALERMO, UFFICIALE: ROSANERO ISCRITTI AL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE C (Di giovedì 13 agosto 2020) Altra ufficialità di giornata dopo quella concernente i due nuovi acquisti.Il PALERMO attraverso una nota UFFICIALE ha confermato l'iscrizione al PROSSIMO CAMPIONATO di SERIE C, di seguito il comunicato del club ROSANERO.Con la lettera del 13 agosto da parte della Co.Vi.So.C (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), il PALERMO F.C. è ufficialmente iscritto alla SERIE C. Dopo aver valutato la documentazione legale ed economico-finanziaria prodotta dal PALERMO, la FIGC ha quindi dato il via libera per "l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al CAMPIONATO di SERIE C 2020/2021" Leggi su mediagol

