Palermo, difesa a quattro e il ritorno del trequartista: ecco come potrebbe giocare Boscaglia, i moduli… (Di giovedì 13 agosto 2020) Per l’ufficialità con ogni probabilità si dovrà attendere ancora qualche ora, ma Roberto Boscaglia sarà il nuovo allenatore del Palermo."difesa a 4, esterni alti e trequartista. Boscaglia disegna il suo Palermo". Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sul credo calcistico del tecnico originario di Gela. Dopo l'incontro di martedì e l'attesa fumata bianca, la dirigenza rosanero si sta muovendo per trovare quei calciatori utili al progetto tecnico e tattico del coach ex Trapani. In tal senso, questa mattina sono approdati nel capoluogo siciliano per le consuete visite mediche i primi due possibili rinforzi: l'attaccante Andrea Saraniti e l'esterno offensivo Nicola Valente."Il cantiere è... ... Leggi su mediagol

