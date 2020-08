Paige VanZant lascia l’UFC e si dà alla boxe a mani nude: accordo con Bare Knuckle Fighting Championship (Di giovedì 13 agosto 2020) La sconfitta subita per sottomissione a UFC 251, per mano di Amanda Ribas, è stato l’esito dell’ultimo match di Paige VanZant in UFC. La fighter americana si era più volte lamentata del suo ingaggio, ritenuto troppo basso nonostante i suoi risultati (non così eclatanti a dirla tutta…) e la sua popolarità, spiegando di guadagnare molto più attraverso Instagram che attraverso le MMA. Preso atto della volontà di Dana White di non rinnovare al rialzo, Paige VanZant ha deciso di testare la free agency. Bellator si è fatta avanti, ma la fighter nativa di Dundee ha declinato l’offerta decidendo di cambiare sport e passare alla boxe a mani nude: nelle ultime ore infatti è ... Leggi su sportfair

