Pace storica tra Israele e gli Emirati: Netanyahu rinuncia alle annessioni (Di giovedì 13 agosto 2020) L’annuncio di Trump su Twitter: “Enorme svolta tra i nostri amici”. Il principe Bin Zayad: presto relazioni bilaterali. L’egiziano Al-Sisi soddisfatto. L’ira di Hamas e Jihad islamica: tradimento Leggi su lastampa

Un «grande passo», una «svolta storica», capace di imprimere un nuovo corso al presente e al futuro del Medio Oriente. Il presidente Usa Donald Trump non ha risparmiato gli aggettivi per descrivere l' ...